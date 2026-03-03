В «Крыльях Советов» уже два месяца не выплачивают зарплату

Футболисты «Крыльев Советов» и работники самарского клуба уже два месяца не получают зарплату, узнал телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, последней по времени выплатой был аванс за январь. Футболисты остаются без денег, потому что в клуб еще не поступили бюджетные субсидии.

«Крылья Советов» совсем недавно находились на грани банкротства из-за долга перед дочерней компанией Ростеха. В феврале клуб окончательно погасил долг перед «РТ-Капитал», но кампания подала новый иск с требованием взыскать еще 146 млн руб.

Если задержка зарплаты достигнет трех месяцев, футболисты и сотрудники клуба смогут обратиться в Палату по разрешению споров.

«Крылья Советов» неудачно начали весенний отрезок сезона. В первом после рестарта матче РПЛ самарцы разгромно уступили московскому «Динамо» (0:4). «Крылья Советов» опустились в зону стыковых матчей. Команда занимает 13-е место с 17 очками после 19 игр.