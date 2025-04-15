Двукратный обладатель Кубка Гагарина похитил ребенка у своей жены

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Станислав Галимов похитил своего сына Даниэля, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

Инцидент произошел в Москве несколько дней назад. Теща Галимова прогуливалась с внуком, как вдруг неожиданно появился голкипер, вырвал ребенка и уехал.

Позже Галимов позвонил и сообщил, что с ребенком все в порядке. К тому времени бабушка уже успела обратиться в полицию, и теперь правоохранители проводят проверку.

Галимов выступал в КХЛ за «Ак Барс», ЦСКА, «Атлант», «Торпедо», «Металлург», «Трактор», «Авангард» и рижское «Динамо». Всего он провел 336 матчей в КХЛ. Последним клубом 38-летнего голкипера был «Гуменне» из словацкой лиги.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как начал карьеру в НХЛ российский нападающий Иван Демидов.