Двукратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру в 41 год

Известный норвежский нападающий Патрик Торесен принял решение завершить карьеру в 41 год. Об этом сообщается на сайте шведского «Юргордена», последнего клуба в биографии хоккеиста.

Один из лучших игроков в истории норвежского сезона провел два сезона в НХЛ («Эдмонтон», «Филадельфия») и семь — в КХЛ (СКА, «Салават Юлаев»). С обоими российскими клубами Торесен по разу выигрывал Кубок Гагарина. Всего нападающий сыграл в 307 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 293 (121+172) очка, а также принял участие в 110 играх плей-офф — 88 (28+60) баллов.

В составе национальной сборной Норвегии Торесен сыграл на 10 чемпионатах мира.

Ранее петербургский СКА подписал американского нападающего Рокко Гримальди, который в 2023 году стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.