СКА подписал лучшего бомбардира чемпионата мира
СКА заключил двухлетний контракт с американским форвардом Гримальди
Фото: [flickr.com]
Хоккейный клуб СКА подписал двухлетний контракт с 32-летним американским нападающим Рокко Гримальди.
Форвард был задрафтован «Флоридой» в 2011 году под общим 33-м номером. Также в он выступал за «Колорадо» и «Нэшвилл». Всего в НХЛ Гримальди провел 203 матча, набрав 67 (30+37) очков. В минувшем сезоне нападающий играл в АХЛ за «Кливленд Монстерс» — 58 (17+41) баллов в 66 играх.
На чемпионате мира в 2023 году в составе сборной США Гримальди стал лучшим бомбардиром турнира (14 очков в 10 матчах) и был включен в символическую сборную.
