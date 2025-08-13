СКА подписал лучшего бомбардира чемпионата мира

Форвард был задрафтован «Флоридой» в 2011 году под общим 33-м номером. Также в он выступал за «Колорадо» и «Нэшвилл». Всего в НХЛ Гримальди провел 203 матча, набрав 67 (30+37) очков. В минувшем сезоне нападающий играл в АХЛ за «Кливленд Монстерс» — 58 (17+41) баллов в 66 играх.

На чемпионате мира в 2023 году в составе сборной США Гримальди стал лучшим бомбардиром турнира (14 очков в 10 матчах) и был включен в символическую сборную.

Ранее клуб «Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении главным тренером известного канадского специалиста Жерара Галлана.