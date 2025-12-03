Двукратный олимпийский чемпион назвал главную проблему российского спорта

«Главная проблема российского спорта — недостаток высококлассных тренеров. Это чувствуется везде, в частности, в биатлоне. Надо ликвидировать этот недочет», — сказал Васильев.

Известный биатлонист подчеркнул, что государство выделяет огромные деньги на подготовку спортсменов, занятия физкультурой. Васильев назвал Россию единственной страной в мире, которая в этом плане обеспечена всем необходимым, возможно, на сто процентов. Осталось решить вопрос с тренерскими кадрами.

