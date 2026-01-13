Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал Федерацию сноуборда России

Двукратный олимпийский чемпион, российский тренер Вик Уайлд раскритиковал в разговоре с «ВсеПроСпорт» Федерацию сноуборда России за то, что не она не обеспечила визами спортсменов, получивших нейтральный статус.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус российским сноубордистам Кристине Пауль, Ярославу Степанко и Арсению Томину, однако они не получили визы для участия в международных соревнованиях.

«С моей точки зрения, федерация подвела многих спортсменов, которые мечтали вернуться на эти Олимпийские игры. Федерация подводила нас в течение многих лет. Это выглядит как полное отсутствие контроля, что просто невероятно», — сказал Уайлд.

Он отметил, что еще прошлым летом указывал функционерам на необходимость озаботиться получением виз. Уайлд выразил надежду, что Министерство спорта РФ разберется с чиновниками из федерации.

