Двукратный олимпийский чемпион резко высказался против показа Олимпиады в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с Metaratings.ru резко выступил против показа в России трансляций с Олимпийских игр 2026 года.

«Не знаю, зачем Okko платит деньги за показ Олимпиады. Нашей сборной там нет, вряд ли кто-то будет смотреть Игры. У нас так принято уже — нас поливают, а мы за это деньги платим. Я не против, просто не понимаю такого шага», — сказал Кожевников.

Он предположил, что рейтинги трансляций Игр будут провальными. Бывший хоккеист призвал уважать себя и реагировать на несправедливость.

Напомним, российские хоккеисты не примут участия в олимпийском турнире. Олимпийские игры в Италии впервые будут показывать не федеральные каналы, а онлайн-кинотеатр Okko. Вещатель пообещал, что трансляции для российских зрителей будут бесплатными.

