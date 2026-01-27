Губерниев высоко оценил уровень российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с «ВсеПроСпорт» высказался об уровне российских биатлонистов на фоне иностранных спортсменов.

Накануне вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев заявил, что при реализации всех своих возможностей российские биатлонисты боролись бы за топ-6 на международных соревнованиях.

«Не нужно быть оракулом, чтобы предположить подобное. Если в отличной форме находится Наталия Шевченко, если в порядке Виктория Метеля, если попадает на стойке Ирина Казакевич, если Кристина Резцова, Анастасия Халили чувствуют себя хорошо, естественно, это уровень топ-10 Кубка мира и борьба за призы. Я всегда об этом говорю в репортажах», — сказал Губерниев.

В мужской сборной комментатор выделил Карима Халили, Даниила Серохвостова, Эдуарда Латыпова и Кирилла Бажина. По мнению Губерниева, эта четверка могла бы составить хорошую эстафетную команду.

«Лишь бы допустили их, а то, что мы будем бороться за высокие места, это факт», — подытожил комментатор.

