Двум россиянам не выдали визы во Францию для участия в Паралимпийских играх
Фото: [Международный паралимпийский комитет]
Правительство Франции отказало в выдаче виз двум российским спортсменам, которые должны были принять участие в Паралимпийских играх в Париже, сообщили в Паралимпийском комитете России.
В ПКР отметили, что принимающая сторона не смогла гарантировать равные возможности для всех спортсменов.
«Мы рассматриваем отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам — гражданам Российской Федерации, как еще один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям», — говорится в заявлении ПКР.
ПКР направил повторные обращения в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет игр, чтобы они обратились к правительству Франции с требованием пересмотреть решение об отказе в выдаче виз гражданам РФ.
Фамилии спортсменов, которым отказали в прибытии в Париж, не называются.
Ранее сообщалось, что как минимум 88 российских паралимпийцев получили аккредитацию на Игры.