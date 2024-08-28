Двум россиянам не выдали визы во Францию для участия в Паралимпийских играх

Правительство Франции отказало в выдаче виз двум российским спортсменам, которые должны были принять участие в Паралимпийских играх в Париже, сообщили в Паралимпийском комитете России.

В ПКР отметили, что принимающая сторона не смогла гарантировать равные возможности для всех спортсменов.

«Мы рассматриваем отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам — гражданам Российской Федерации, как еще один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям», — говорится в заявлении ПКР.

ПКР направил повторные обращения в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет игр, чтобы они обратились к правительству Франции с требованием пересмотреть решение об отказе в выдаче виз гражданам РФ.

Фамилии спортсменов, которым отказали в прибытии в Париж, не называются.

Ранее сообщалось, что как минимум 88 российских паралимпийцев получили аккредитацию на Игры.