Джанабаева: Брежневу отстранили от семьи Меладзе
Фото: [rutube.ru / «Любовь спасет мир»]
Семья Константина Меладзе практически оборвала связь с Верой Брежневой после ее развода с продюсером. На это в своем личном блоге намекнула жена его брата, Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева.
Накануне в соцсетях она провела рубрику «вопрос-ответ». Один из подписчиков спросил у певицы, поддерживает ли она общение с бывшими коллегами по группе «ВИА Гра». На это Джанабаева ответила, такое «бывает, но поводов становится все меньше».
Звезда не стала вдаваться в подробности, но подписчики решили, что после развода Веру Брежневу отстранили от семьи Меладзе.
Ранее сообщалось о том, что композитор и автор песен Константин Меладзе лишился отчества из-за замены паспорта на украинский.