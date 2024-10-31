Джанабаева: Брежневу отстранили от семьи Меладзе

Семья Константина Меладзе практически оборвала связь с Верой Брежневой после ее развода с продюсером. На это в своем личном блоге намекнула жена его брата, Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева.

Накануне в соцсетях она провела рубрику «вопрос-ответ». Один из подписчиков спросил у певицы, поддерживает ли она общение с бывшими коллегами по группе «ВИА Гра». На это Джанабаева ответила, такое «бывает, но поводов становится все меньше».

Звезда не стала вдаваться в подробности, но подписчики решили, что после развода Веру Брежневу отстранили от семьи Меладзе.

Ранее сообщалось о том, что композитор и автор песен Константин Меладзе лишился отчества из-за замены паспорта на украинский.