Mash: композитор Константин Меладзе остался без отчества

По информации источника, теперь в официальных документах Меладзе отсутствует отчество Шотович. Отмечается, что причина кроется в политике Украины — власти считают, что в паспорте гражданина не нужно ставить отчество, так это является «пережитком советского прошлого».

Кроме того, отмечает издание, посольство Украины на данный момент не выдает паспорта украинским мужчинам за границей из-за ужесточенной политики мобилизации, однако для граждан страны, проживающих в Италии, сделали исключение. Именно там сейчас и находится Меладзе.

По информации Mash, композитор, несмотря на переезд в другую страну, продолжает вести бизнес на территории РФ и платить в казну налоги. О смене паспорта стало известно из отчетов в налоговую.

В начале октября SHOT сообщил, что Константин Меладзе поднял цену на продаваемую виллу в Крыму на 65 млн руб.