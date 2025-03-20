Джефф Безос заплатил $28 млн Мелании Трамп за документалку о ней

Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило , что компания Amazon Prime Video выделила приблизительно $28 млн Мелании Трамп, первой леди США, за право трансляции документальной киноленты, посвященной ее жизни и деятельности.

Общая стоимость прав на показ всего документального проекта составила $40 млн, при этом большая часть средств, а именно около $28 млн, будет перечислена непосредственно Мелании Трамп.

По данным издания, решение о приобретении прав на фильм было инициировано владельцем Amazon Джеффом Безосом и отражает изменение подхода компании к освещению деятельности семьи Трамп.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп игриво расстегнула блузку для первого официального фото.