Мелания Трамп игриво расстегнула блузку для первого официального фото

Спустя неделю после вступления в должность президента США Дональда Трампа супруга главы государства Мелания Трамп опубликовала свой первый официальный портрет. Снимок был размещен на ее странице в социальной сети Instagram*.

Автором портрета является бельгийский фотограф Режин Мао, которая с 2006 года не раз фотографировала как семью Трампов, так и саму первую леди США.

На черно-белом снимке Мелания Трамп позирует у стола в Овальном кабинете, который имеет желтую отделку. 54-летняя бывшая словенская модель запечатлена в брючном костюме от Dolce & Gabbana черного цвета и белой рубашке с несколькими игриво расстегнутыми пуговицами. Пояс от люксового бренда Ralph Lauren дополняет образ знаменитости.

Ранее сообщалось, что жену президента США Дональда Трампа Меланию заподозрили в использовании ИИ и фотошопа.

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