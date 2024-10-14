Джефф Монсон женился в Уфе по мусульманскому обряду

Недавно стало известно о значимом событии в жизни известного спортсмена Джеффа Монсона, специализирующегося на смешанных единоборствах. Атлет заключил брачный союз в соответствии с мусульманскими обычаями.

Церемония бракосочетания, известная как никах, состоялась в центральной мечети Уфы 7 октября текущего года. Об этом пишет РИА Новости.

Супруга бойца, Екатерина, поделилась подробностями этого важного шага в их жизни. Она отметила, что церемония прошла в камерной обстановке, без лишней огласки, что соответствует их общему желанию сохранять приватность личной жизни. При этом пара не отказывается от идеи проведения более масштабного торжества в будущем. Предположительно, свадебное мероприятие с приглашением гостей состоится весной 2025 года.

Екатерина также поделилась планами относительно пополнения в семье. Супруги выразили надежду на рождение ребенка, возлагая свои чаяния на волю Всевышнего.

Стоит отметить, что решению Монсона о заключении брака по исламским канонам предшествовало его обращение в мусульманскую веру. Это событие произошло летом 2024 года в рамках праздничного мероприятия по случаю Курбан-байрама, организованного Европейским мусульманским форумом в Москве.

Ранее стало известно о том, что боец Монсон отдает заработанные деньги беженцам из Газы и жителям Донбасса.