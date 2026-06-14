Роковой прыжок без страховки: в Бразилии 21-летняя туристка разбилась насмерть на глазах очевидцев

В бразильском штате Сан-Паулу произошла трагедия: 21-летняя девушка погибла при прыжке с канатом, сообщает телеканал G1. Это произошло из-за того, что организаторы не надели на нее страховочное снаряжение. Инцидент произошел в субботу на пешеходном мосту Эскелето в городе Лийейра. Высота, с которой совершался прыжок, составляла около 40 метров.

На погибшей был только защитный шлем. Крепежные тросы, которые должны были удерживать ее, отсутствовали. Сама веревка лежала на земле — ее даже не привязали к туристке.

На записи, сделанной очевидцами, слышны крики: «Канат, канат!». Люди заметили ошибку, но предотвратить падение было уже невозможно.

Погибшей оказалась Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас. Двое мужчин, которые были организаторами прыжка, попытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали с помощью вертолета.

Всего по делу арестованы шесть человек, в том числе сотрудники компаний Entre Cordas и Ih Voei. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что драка слонов в Карнатаке закончилась смертью 33-летней туристки.