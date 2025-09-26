Джейсон Деруло столкнулся с потерей багажа по прилете в Москву

Американский певец Джейсон Деруло столкнулся с неприятным инцидентом по прилете в московский аэропорт Внуково. Багаж артиста и его сопровождающих не был доставлен вовремя из-за проблем с погрузкой в Лос-Анджелесе и транзитом через Стамбул. Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел 26 сентября, когда музыкант и его группа прибыли рейсом из Лос-Анджелеса. По информации аэропорта, трое пассажиров, включая Деруло, не получили свой багаж по прилете. Расследование показало, что чемоданы двух пассажиров вообще не были загружены в самолет в аэропорту отправления LAX, а вещи третьего пассажира затерялись во время транзитной пересадки в Стамбуле.

Сотрудники Внуково оперативно подключились к решению проблемы. Им уже удалось найти и вернуть владельцам один из потерянных чемоданов. Работа по поиску остального багажа продолжается, службы аэропорта поддерживают связь с коллегами из США и Турции.

Для Джейсона Деруло этот визит в российскую столицу особенно важен — здесь у него запланирован большой сольный концерт. Артист известен своими хитами «Talk Dirty», «Wiggle» и «Swalla», а также сотрудничеством с такими звездами, как Ники Минаж и Snoop Dogg.

