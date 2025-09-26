Певица MONA заявила, что скандал с «тюрьмой для собак» подорвал ее здоровье

Российская певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) рассказала о последствиях, которые повлек за собой скандал с зоогостиницей DogTown под Москвой. Ее слова приводит телеграм-канал «Звездач».

По словам артистки, эта история негативно отразилась на ее физическом состоянии, потребовав значительных ресурсов для восстановления. Певицы отметила, что пытается восстановиться уже третью неделю.

«Первый раз было такое, что мое физическое здоровье пострадало. Три недели меня восстанавливали. Три недели!», — рассказала Кустовская.

Певица также прокомментировала появившиеся обвинения в том, что она и другие публичные лица используют этот инцидент для пиара. Артистка отвергла эти утверждения, отметив, что, если бы их целью была лишь самореклама, то интерес к этой истории угас бы за два дня.

Кустовская добавила, что она и ее коллеги продолжают системную борьбу с недобросовестным питомником.

В начале сентября MONA, видеоблогеры Эльдар Джарахов и Адель Вейгель публично обвинили зоогостиницу DogTown, расположенную в подмосковном Чехове, в недобросовестной работе и жестоком обращении с животными. Медиазвезды ранее регулярно сдавали туда своих питомцев.

