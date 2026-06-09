Дженнифер Гарнер объяснила, почему взяла паузу в карьере на пике популярности

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер, звезда фильмов «Багровая мята», «Пока не сыграл в ящик» и «Одержимость», долгое время оставалась загадкой для поклонников своего внезапного исчезновения с экранов. Теперь она сама раскрыла карты. В откровенном интервью InStyle актриса призналась, что длительный перерыв в карьере, который пришелся на пик ее популярности, был осознанным шагом, продиктованным личными обстоятельствами.

Главным фактором, повлиявшим на решение оставить кинематограф, стал развод с актером и режиссером Беном Аффлеком. Их брак продлился десять лет.

По словам Гарнер, расставание стало настоящим переворотом в семье. Актриса призналась, что после развода она почти не работала долгое время.

«Это был тяжелый период, и я должна была быть рядом с детьми», — объяснила она.

У Дженнифер трое детей: дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэл. Актриса подчеркнула, что каждая беременность, роды и восстановление после них отнимают около полутора лет актерской карьеры. Но решающим обстоятельством стало именно расставание с супругом. Гарнер хотела поддержать детей в непростой период и сосредоточилась на их воспитании.

Сама актриса философски относится к пережитым трудностям.

«Усердный труд и ошибки — часть жизни, и для всего есть место», — заявила она.

Сейчас Дженнифер постепенно возвращается к съемкам, но приоритетом для нее по-прежнему остаются дети.

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