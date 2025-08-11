Дженнифер Лопес уничтожила футбольные поля в Узбекистане и Армении

На стадионе ташкентского «Бунедкора», где проводит свои матчи и национальная сборная Узбекистана, оказался испорченным газон после проведения концерта Дженнифер Лопес, сообщает Championat.Asia.

По словам агрономов, на приведение футбольного поля в порядок потребуется не менее двух месяцев. Во время установки сцены была повреждена дренажная система, что и повлекло за собой уничтожение газона.

Несколькими днями ранее Джей Ло «вывела из строя» главный стадион в Ереване.

«Менее чем через месяц в Армению прибудет суперзвезда футбола Роналду, который по популярности не уступает Джей Ло, и другие звезды футбола. Эта игра не может быть менее важной с точки зрения местного и туристического интереса. Судя по фотографиям, игра будет проходить на картофельном поле», — написал основатель фан-движения FAF Сергей Джанджоян.

6 сентября в рамках отбора к чемпионату мира сборная Армении примет команду Португалии.

