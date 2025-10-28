Джиган не явился на заседание по разводу: Самойлова раскрыла детали общения с детьми

Певец Джиган не появился на очередном заседании по делу о расторжении брака с Оксаной Самойловой. Об этом сообщила Оксана Самойлова в интервью телеграм-каналу SHOT.

Процесс прошел без его участия, однако представители обеих сторон подчеркнули, что пара намерена расстаться без конфликтов. По словам юристов, никаких претензий по алиментам или разделу имущества на данном этапе не выдвигается. Следующее слушание назначено на середину ноября.

Самойлова в интервью заявила, что дети свободно общаются как с ней, так и с отцом — по их собственному желанию. Она подчеркнула, что не стремится ограничивать доступ Джигана к детям, несмотря на его отсутствие на процессе. При этом она сохраняет спокойствие и не комментирует слухи, активно распространяемые в соцсетях.

Оксана также прокомментировала ситуацию с компрометирующими публикациями в своем взломанном аккаунте в одной из запрещенных в России соцсетей, где мошенники выдают фейковые новости — включая якобы ДТП с участием Джигана и «беременность» их 14-летней дочери. Самойлова отметила, что наблюдает за этим «сериалом» со стороны, призывая подписчиков не верить лжи и не переводить деньги на подозрительные реквизиты.

