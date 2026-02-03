Джиган рассказал о драке с фотографом за кулисами премии «Муз-ТВ» на заре своей карьеры

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) вспомнил драматичный эпизод, произошедший на заре его карьеры. О нем он рассказал в своем развлекательном шоу «Джиганина».

Конфликт разгорелся за кулисами музыкальной премии «Муз-ТВ» между ним и одним из фотографов. На тот момент Джиган еще не был знаком с Тимати, но уже дружил с диджеем Dlee, который и сообщил ему о приезде на церемонию американской звезды Fat Joe (настоящее имя — Джозеф Картахена).

Встретив гостя за кулисами, Джиган стал свидетелем того, как назойливый фотограф начал активно докучать американскому рэперу и подошедшему Тимати.

«И я помню, как в моменте я просто подумал: да пофиг. И влетел в него с ноги», — рассказал Джиган.

Он объяснил свой поступок спецификой того времени: в нулевые годы качественные фотографии знаменитостей, особенно в неформальной обстановке, представляли большую коммерческую ценность. Фотографы активно продавали такие снимки, чтобы заработать, и часто проявляли чрезмерную настойчивость.

