Защита от «эффекта Джигана»: как составить брачный договор, который будет трудно оспорить

История с оспариванием брачного договора рэпером Джиганом вызвала вопросы о надежности этого юридического документа. Вопреки распространенному мнению, нотариально заверенный контракт не является абсолютной гарантией, а его законность можно оспорить в суде при наличии веских оснований, поясняют эксперты в области семейного права. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-медиа» .

Практическая значимость этого прецедента для широкой аудитории заключается в понимании реальных правовых рисков и возможностей. Брачный договор, призванный определить режим имущества супругов, защитить бизнес и снизить конфликтность при разводе, остается лишь инструментом, эффективность которого зависит от условий его заключения. Как отмечает юрист и медиатор Елена Ермохина, судебная практика исходит из того, что договор «не может превращаться в механизм имущественного подавления одного из супругов другим, даже при наличии добровольной подписи».

Ключевыми причинами для возможного оспаривания контракта, по словам специалистов, являются заключение под давлением — психологическим, финансовым или эмоциональным, а также ситуация, когда одна из сторон не понимала юридических последствий из-за сложных формулировок или отсутствия независимой консультации. Особенно это актуально, как в случае с Джиганом, если договор подписывался в период, когда одна из сторон находилась в неустойчивом состоянии.

При составлении брачного договора, как рекомендует адвокат Юлия Мухина, супругам следует обращаться не только к нотариусу, но и привлекать юристов по семейным делам для согласования нестандартных условий. Нотариальный тариф за заключение такого договора фиксирован, в отличие от соглашения о разделе имущества, требующего оценки активов. Для устойчивости контракта важны добровольность, понятные и сбалансированные условия, а также реальное осознание последствий обеими сторонами.

Эксперты подчеркивают, что закон выводит за пределы договора ряд вопросов: нельзя ограничивать право на обращение в суд, лишать нетрудоспособного супруга права на содержание или вмешиваться в права детей. Попытка включить подобные условия ведет к признанию документа недействительным в соответствующей части.

