Джигурда начал борьбу за наследство против сестры покойной подруги

Известный артист Никита Джигурда обратился в Конституционный суд с жалобой, оспаривая положения Гражданского кодекса, регулирующие основания наследования, сообщили «Ведомости». Артист считает, что существующее законодательство не содержит четких указаний относительно применения иностранных завещаний.

Адвокат Джигурды Илья Цитренко подтвердил подачу жалобы в КС. Суд зарегистрировал обращение, но пока не принял его к рассмотрению.

Спор Джигурды касается наследства в виде трех московских квартир и одной парижской, принадлежавших его покойной подруге Людмиле Браташ. Джигурда и его супруга утверждают, что Браташ завещала имущество им (завещание было составлено во Франции). Однако сестра Браташ Светлана Романова оспорила это, и суд признал ее законной наследницей. Попытки Джигурды признать Романову недостойной наследницей оказались безуспешными.

В марте 2024 года суд обязал Джигурду и его жену выплатить Романовой 500 тыс. руб. в качестве компенсации судебных издержек.

Апелляционный суд отметил, что проверить подлинность завещания Браташ без оригинала невозможно и в отсутствие наследников по завещанию наследование осуществляется по закону. В результате Романова унаследовала не только квартиры, но и машино-места, кладовую и денежные средства.

Ранее Джигурда назвал включение в список угроз украинской власти «наградой».