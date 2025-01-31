Российский актер Никита Джигурда заявил, что рассматривает включение его в список угроз украинского правительства как свидетельство признания его заслуг. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По мнению Джигурды, это решение Киева является своего рода «наградой» за его активную работу по поддержке русской культуры и борьбе с «бандеровским режимом».

«При любом раскладе победа за нами! Нацизм будет вырезан, как раковая опухоль», — отметил артист.

Джигурде 63 года. Он является советским, российским и украинским актером театра и кино, сценаристом и певцом. В 2008 году он получил звание Народного артиста Чеченской Республики. В 2016 году Джигурда объявил о смене имени и фамилии на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.

Ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло Джигурду в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности» государству. Причиной для включения актера в этот список стали его публичные выступления и действия, направленные на оказание гуманитарной помощи российским военным и помощь новым регионам России.