Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова

Известный актер и исполнитель Никита Джигурда поделился с РИА Новости новостью о создании песни, вдохновленной стихотворением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который недавно был удостоен высшей государственной награды — ордена Святого апостола Андрея Первозванного, врученного ему Владимиром Путиным.