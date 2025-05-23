Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова
РИАН: Джигурда написал песню на стихи главы МИД Лаврова
Фото: [соцсети]
Известный актер и исполнитель Никита Джигурда поделился с РИА Новости новостью о создании песни, вдохновленной стихотворением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который недавно был удостоен высшей государственной награды — ордена Святого апостола Андрея Первозванного, врученного ему Владимиром Путиным.
По словам Джигурды, текст Лавров создал задолго до занятия министерского поста, однако, как считает артист, строки по-прежнему отражают внутренний мир и переживания дипломата.
«Может, Сергей Лавров — реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы „Горе от ума“ Александра Грибоедова?» — предположил Джигурда.
В минувший четверг президент России Владимир Путин в торжественной обстановке Кремля вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного.