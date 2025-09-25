Джигурда заявил об угрозах мафии после проигрыша в суде за наследство подруги
Джигурда пожаловался на угрозы мафии из-за наследства его подруги Браташ
Фото: [Подмосковье сегодня]
Известный российский артист Никита Джигурда заявил, что столкнулся с угрозами со стороны преступных группировок. Об этом актер рассказал телеграм-каналу «Звездач».
По словам Джигурды, угрозы связаны с многомиллиардным наследством его покойной подруги Людмилы Браташ, которая успела переписать свои активы на него и его жену, фигуристу Наталью Анисимову. Несмотря на это, получить наследство им так и не удалось.
«Мне и до этого угрожали. Сказали, что убрали Куронова (ред. — водителя Браташ), а я следующий. Мафия работает, отжимает, это бизнес», — рассказал шоумен.
После кончины Браташ ее сестра Светлана Романова инициировала судебный процесс по оспариванию завещания. Суд принял решение не в пользу Джигурды, и артист проиграл дело.
Недавно он узнал о смерти Дмитрий Куронова, которая, по его мнению, связана с офшорными счетами наследства. Джигурда утверждает, что Романова является лишь пешкой в этой ситуации.
Практически десятилетие Джигурда безуспешно пытался оспорить решение суда по многомиллионному наследству предпринимательницы Браташ. Знакомство артиста и бизнес-леди произошло в 2010 году за рубежом и, по его утверждению, переросло в дружбу.
Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что стал жертвой хамства со стороны таксиста.