Джикия может перейти в турецкий «Антальяспор»
Экс-капитан «Спартака» Джикия ведет переговоры с турецким «Антальяспором»
Фото: [ФК «Химки»]
Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия близок к переходу в турецкий «Антальяспор», сообщил «Чемпионат».
По данным портала, в услугах российского защитника лично заинтересован главный тренер команды Эмре Белезоглу.
Представитель футболиста Владимир Кузьмичев подтвердил, что переговоры с турецким клубом ведутся, но конкретной договоренности пока не существует. При этом он подчеркнул, что турецкий чемпионат является приоритетным для Джикии в плане продолжения карьеры.
Минувший сезон 31-летний Джикия провел в подмосковных «Химках». Всего он провел 19 игр за клуб в чемпионате и Кубке России, не отметившись голевыми действиями.
Ранее стало известно, что другой бывший игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом».