Джикия может перейти в турецкий «Антальяспор»

По данным портала, в услугах российского защитника лично заинтересован главный тренер команды Эмре Белезоглу.

Представитель футболиста Владимир Кузьмичев подтвердил, что переговоры с турецким клубом ведутся, но конкретной договоренности пока не существует. При этом он подчеркнул, что турецкий чемпионат является приоритетным для Джикии в плане продолжения карьеры.

Минувший сезон 31-летний Джикия провел в подмосковных «Химках». Всего он провел 19 игр за клуб в чемпионате и Кубке России, не отметившись голевыми действиями.

Ранее стало известно, что другой бывший игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом».