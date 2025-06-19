Зелимхан Бакаев будет играть за «Локомотив»

По его данным, соглашение рассчитано на два года, а зарплата вингера составит 5,5 млн руб. в месяц.

Минувший сезон принадлежавший «Зениту» Бакаев провел в аренде в «Химках». Футболист провел 28 матчей за подмосковный клуб в чемпионате и Кубке России, в которых отметился шестью голами. Также 28-летний футболист отметился голом в составе сборной России в ворота команды Гренады. Этот мяч стал первым голом представителя «Химок» за национальную команду.

Сообщалось, что «Локомотив» интересуется и другими игроками развалившихся «Химок» — полузащитником Лукасом Верой, нападающим Александром Руденко и защитником Георгием Джикией.

Ранее стало известно, что нападающий Сауль Гаурирапа, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за ЦСКА, вернулся в состав ФК «Сочи».