Джикия может вернуться в российский чемпионат

В настоящее время 32-летний защитник выступает за турецкий «Антальяспор». Кузьмичев отметил, что футболисту нравится в Турции, в своей команде он является игроком стартового состава. Однако Джикия будет готов рассмотреть предложения из большого российского клуба.

Контракт Джикии с «Антальяспором» действует до 2027 года. Футболист провел 12 матчей в чемпионате Турции и забил в них два мяча. После 16 туров турецкой Суперлиги «Антальяспор» занимает 15-е место (из 18 команд) с 15 очками.

Ранее стало известно, что «Акрон» досрочно прервал аренду защитника ЦСКА Ильи Агапова.