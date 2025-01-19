Джокович будет бойкотировать интервью на Australian Open, пока перед ним не извинятся

Седьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет бойкотировать интервью на турнире Australian Open, пока перед ним не извинится ведущий Тони Джонс. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Джоковичу не понравилось высказывание Джонса, который назвал спортсмена «переоцененным» и предложил выгнать его с соревнований. Для серба это стало серьезным оскорблением, и он решительно заявил, что не будет общаться с прессой.

Несмотря на это, теннисист продолжает демонстрировать отличную форму на корте. В матче 1/8 финала он уверенно обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде серб встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Джоковичу 37 лет. Он считается одним из лучших теннисистов в истории. Ранее возглавлял рейтинг ATP и являлся рекордсменом по количеству сезонов (восемь), завершенных в статусе первой ракетки мира. Сейчас в нем же спортсмен находится на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович установил абсолютный рекорд на турнирах Большого шлема.