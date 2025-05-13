Джокович и Маррей завершили тренерское сотрудничество

Сотрудничество между сербским теннисистом Новаком Джоковичем, обладателем 24 титулов «Большого шлема», и британцем Энди Марреем, трехкратным чемпионом мейджоров, в качестве тренерского дуэта подошло к концу.

«Спасибо тебе, тренер Энди, за всю тяжелую работу, веселье и поддержку в последние шесть месяцев как на корте, так и за его пределами», — написал Джокович на личной странице в соцсети X.

В ноябре 2024 года появилась информация о том, что в сезоне 2025 года Новак Джокович планирует выступать на ряде соревнований под руководством Энди Маррея. Первоначально предполагалось, что их совместная работа продлится до Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

Ранее сообщалось, что российскую теннисистку Андрееву довели до слез несправедливостью на турнире в Риме.