Джокович высказался о планах по завершению карьеры

Разговор зашел о том, что в АТР-Туре есть теннисисты, которые старше 38-летнего Джоковича, в частности, француз Гаэль Монфис и швейцарец Стэн Вавринка.

«Думаю, и Монфис, и Вавринка оставили после себя очень, очень большое наследие, причем не только как игроки, но и как люди. В раздевалке они невероятно приятные. У нас были потрясающие битвы. Монфис на год старше меня, Вавринка — на два, так что, думаю, у меня есть еще как минимум два года», — сказал Джокович.

В четверг, 22 января, Джокович на своем 21-м Australian Open разгромил 23-летнего итальянца Франческо Маэстрелли (6:3, 6:2, 6:2) и вышел в третий круг турнира.

Новак Джокович является рекордсменом по числу титулов на турнирах Большого шлема (24) и на турнирах серии «Мастерс» (40). Причем он собрал победы на всех ТБШ и «Мастерсах», побеждая на каждом из этих турнирах как минимум дважды. Также серб — абсолютный рекордсмен по количеству недель в ранге первой ракетки мира (428). В настоящее время Джокович занимает четвертое место в рейтинге АТР.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер отреагировала на слова украинки Александры Олейниковой, которая назвала россиянок и белорусок в WTA-Туре «опасными людьми».