Джокович заявил, что не вполне согласен с иском его профсоюза к основным теннисным организациям

«Это классическая ситуация судебного разбирательства, юристы против юристов. Честно говоря, в иске есть вещи, с которыми я согласен, а есть и те, которые я не поддерживаю. Возможно, некоторые формулировки были резкими, но полагаю, что юридическая команда знает свою работу и то, какую терминологию нужно использовать, чтобы добиться эффекта», — сказал Джокович на пресс-конференции.