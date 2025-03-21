Джокович заявил, что не вполне согласен с иском его профсоюза к основным теннисным организациям
Новак Джокович: в иске РТРА есть вещи, которые я не поддерживаю
Фото: [ATP Tour]
Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович впервые прокомментировал иск Ассоциации профессиональных теннисистов (РТРА) в отношении основных теннисных организаций — ATP, WTA, ITF и ITIA.
РТРА, нечто вроде профсоюза игроков, была создана Джоковичем пять лет назад. Новак отметил, что всего лишь борется за лучшие условия теннисистов и не согласен со всем тем, что изложено в иске.
«Это классическая ситуация судебного разбирательства, юристы против юристов. Честно говоря, в иске есть вещи, с которыми я согласен, а есть и те, которые я не поддерживаю. Возможно, некоторые формулировки были резкими, но полагаю, что юридическая команда знает свою работу и то, какую терминологию нужно использовать, чтобы добиться эффекта», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Ранее новостной портал «Подмосковье сегодня» рассказал, чего пытается добиться РТРА от ведущих теннисных организаций.