«Джон Смит туда, Смит Джон обратно»: Кожевников наехал на российские СМИ за любовь к НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru раскритиковал российские СМИ за чрезмерное, по его мнению, освещение Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Открылся рынок свободных агентов НХЛ — и все обсасывается. Джон Смит перешел туда-то и туда-то, Смит Джон — обратно и еще раз обратно. Называются цифры, все в восторге. Ребята, мы в какой стране живем? Что вы возитесь с этой НХЛ? Нам, России, от этой НХЛ ни тепло, ни холодно. Заканчивайте!» — заявил Кожевников.

При этом знаменитый хоккеист обратил внимание, что гораздо меньше в СМИ освещается предстоящий благотворительный матч с участием российских звезд КХЛ и НХЛ.

Также Кожевников не разделил идею Вячеслава Фетисова сделать фильм о русской пятерке «Детройта» в НХЛ. Он считает, что нужно снимать фильм о великой пятерке Фетисов — Касатонов — Макаров — Ларионов — Крутов, которая завоевывала трофеи для советского хоккея.

Ранее Александр Кожевников признал, что в советское время многие хоккеисты крепко выпивали, но это не мешало им побеждать на чемпионатах мира и Олимпийских играх.