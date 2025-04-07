Джордан, Де Вито, Снуп Догг, Федеррер и другие звезды поздравили Овечкина с рекордом в НХЛ

Известные спортсмены и деятели шоу-бизнеса выразили свое восхищение Александру Овечкину, капитану команды «Вашингтон Кэпиталз», который установил новый рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге. Видео с поздравлением было опубликовано в социальных сетях лиги.

В ролике, который был опубликован, можно увидеть поздравления от таких известных личностей, как Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Роджер Федерер, Snoop Dogg и Стив Каррел. Все они поздравили 39-летнего россиянина с рекордом.

Стоит отметить, что Овечкин неоднократно выражал свою любовь к легендарному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который является обладателем множества наград, включая звание чемпиона мира. В видео, которое мы рассматриваем, нет изображения нападающего сборной Аргентины по футболу.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ Овечкин забил гол в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Этот гол стал для него 895-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Таким образом, он превзошёл достижение Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось, что на Останкинской телебашне в Москве появилась цифра 895 — в честь рекорда Овечкина.