На телебашне в Останкино в Москве установили цифру 895 в честь рекорда, установленного Овечкиным. Об этом информирует РИА Новости.

Напомним, сегодня в воскресенье, 6 арела, Александр Овечкин забросил 895 шайбу, играя в НХЛ за Клуб «Вашингтон Кэпиталз». Таким образом, россиянин побил предыдущий рекорд, установленный более двух десятилетий назад прославленным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.

Александр Овечкин — уроженец столицы России, выдающийся левый нападающий и лидер команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». За свою карьеру он добился выдающихся успехов, завоевав Кубок Стэнли и став трёхкратным чемпионом мира. В 2025 году он стал первым в истории НХЛ игроком, который забросил 500 и более шайб. На счету Овечкина 895 голов, последний из которых он сделал недавно во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с новым грандиозным достижением.