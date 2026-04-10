Джулианна Мур опубликовала редкое фото с дочерью в день ее 24-летия

Голливудская актриса Джулианна Мур трогательно поздравила свою дочь Лив Фрейндлих с 24-летием. В личном блоге звезда опубликовала редкое совместное фото и написала проникновенный пост, в котором призналась дочери в любви, сообщает Super.ru.

Фото: [ соцсети ]

Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка: многие отметили удивительное сходство матери и дочери. Комментарии пестрели комплиментами и сравнениями: «Вылитая мама», «Копия Джулианны», «Та же красота и грация». Подписчики поздравили Лив с днем рождения и пожелали ей счастья.

Напомним, Джулианна Мур и ее супруг, режиссер Барт Фрейндлих, познакомились в 1996 году. Пара поженилась в 2003-м. У них двое детей — дочь Лив и сын Калеб. Актриса всегда тщательно оберегала личную жизнь от посторонних глаз.

Лив Фрейндлих пошла по стопам матери лишь отчасти. Вместо актерской карьеры она выбрала гуманитарное образование. В июне 2024 года девушка окончила престижный Университет Нортуэстерн, получив диплом по специальности «филология».

