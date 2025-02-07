Джулия Фокс спародировала Бьянку Цензори на Неделе моды в Нью-Йорке

Американская актриса Джулия Фокс привлекла внимание модных критиков и поклонников своим выходом на Неделе моды в Нью-Йорке, пишет журнал The Voice.

Отмечается, она появилась на показе I Only Wear MAC» в экстравагантном образе, надев полупрозрачное оранжевое платье, которое многие восприняли как прямую отсылку к наряду жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори на церемонии «Грэмми».

Хотя выбор платья напоминал образ Бьянки, Джулия решила внести собственный штрих. Вместо шубы она выбрала стильный тренч, который распахнула перед фотографами, добавив драматичности в свое появление. К наряду она подобрала чулки оранжевого оттенка и бежевые туфли на каблуках от Jimmy Choo.

Макияж актрисы также приковывал взгляды. Джулия обесцветила брови и использовала дымчатые тени, выделяя глаза. Короткие светлые волосы были аккуратно зачесаны назад.

Звезда позировала вместе с известной бизнесвумен Мартой Стюарт, которая в этот вечер появилась в меховой накидке и золотых брюках. В 83 года Стюарт не стеснялась и выглядела совершенно уверенной.

Ранее Канье Уэст ответил на критику Бьянки Цензори после стриптиза на «Грэмми».