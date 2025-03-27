Полузащитника «Локомотива» назвали самым обостряющим игроком РПЛ

По данным сервиса, Батраков является лидером РПЛ сразу по нескольким ключевым параметрам. Полузащитник «Локо» создал больше всех голевых моментов (36), опережая по этому показателю динамовца Бителло (33) и спартаковца Эсекьеля Барко (29).

Батраков сделал больше других игроков РПЛ точных передач в штрафную — 103. На втором месте Барко (94), на третьем Иван Обляков из ЦСКА (84). Также Батраков является лидером по числу передач под удар — 50. Следующие позиции по этому показателю занимают Бителло (48) и Барко (38).

В нынешнем сезоне РПЛ Батраков провел 20 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал семь передач. Футболист дебютировал за сборную России, в матчах за которую уже дважды отличился.

Ранее Батраков посмеялся над предположением о том, что он покрасил волосы из-за того, что «зазвездился».