Дзюба дал пинка сопернику в финале Лиги уличного футбола

Спортсмен Артем Дзюба в финале Т-Лиги уличного футбола вступил в конфликт с футболистом «Амкала» Антоном Чужим. Игра была сорвана, так как именитый бомбардир пнул оппонента. Об этом сообщает «Матч ТВ» с места событий.

Финальный матч Т-Лиги уличного футбола между «Амкалом» и Mandalorian Team был сорван. Представитель последней команды, Артем Дзюба, вступил в громкую ссору с Антоном Чужим. Спортсмены едва не подрались после того, как экс-футболист сборной РФ дал сопернику пинка. Из-за этого игру приостановили.

Также матч не удалось провести, так как «Амкала» отказались играть. Дзюба в ответ назвал соперников «девочками».

Напомним, что 36-летний Дзюба ушел из «Локомотива» как свободный агент. Он является одним из самых известных бомбардиров в истории российского футбола, четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», а также дважды обладателем Кубка страны. Четырежды ему вручали Суперкубок.

Ранее сообщалось, что футболисту Дзюбе выписано сто штрафов менее чем за год за езду на «Мерседесе».