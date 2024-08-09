Футболисту Дзюбе выписано сто штрафов менее чем за год за езду на «Мерседесе»

Mercedes-Benz AMG S63 футболиста Артема Дзюбы нахватал сто штрафов менее, чем за год, при этом большая часть протоколов составлена за превышение скорости и повторное превышение. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что спортсмен еще получил штрафы за нарушения требований дорожной разметки, езду в непристегнутом виде и по выделенной полосе.

Отмечается, что только за прошлую субботу «Мерседес» нападающего превысил скорость сразу пять раз. Так, сначала превышение скорости составило более разрешенных по ЦКАД 30 км/ч, после чего превышение скорости было зафиксировано уже на трассе «Беларусь», - оно составило 141 км/ч. Всего же за свою «автомобильную карьеру» «Мерседес» футболиста заработал свыше 300 штрафов.

Добавляется, что с октября прошедшего года Дзюба оплатил около 88 тыс. рублей штрафов. На данный момент он должен еще шесть тысяч рублей. Последние штрафы футболисту пришли в понедельник, сразу пять штук за превышение скорости в Подмосковье.

Ранее Артем Дзюба назвал «беспределом» признание Месси лучшим футболистом года.