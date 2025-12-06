Дзюба демонстративно проигнорировал тренера Тедеева по окончании игры в Петербурге

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» уверенно победил тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0. Однако основным предметом обсуждений после финального свистка стал не спортивный результат, а резкий жест со стороны ветерана гостей Артема Дзюбы.

Игра, прошедшая 6 декабря на «Газпром Арене», с самого начала складывалась катастрофически для «Акрона». Проблемы команды, начавшиеся еще до выезда в Санкт-Петербург, усугубились уже на 14-й минуте, когда главный арбитр Павел Кукуян показал прямую красную карточку защитнику гостей Йонуце Неделчяру. Оставшись в меньшинстве, тольяттинцы были обречены и, несмотря на три отмененных гола хозяев, не смогли оказать достойного сопротивления.

Главная интрига развернулась после матча. При обмене формальными приветствиями нападающий «Акрона» Артем Дзюба демонстративно отмахнулся от протянутой руки главного тренера Заура Тедеева, отказавшись от рукопожатия. Причины столь резкой реакции 37-летнего форварда не раскрываются.

Этот инцидент приковывает к себе дополнительное внимание в свете того, что контракт Дзюбы с клубом истекает по окончании текущего сезона, порождая вопросы о будущем ветерана и атмосфере внутри команды.

