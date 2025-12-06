Романов публично раскритиковал атакующих футболистов «Спартака» за нереализованные моменты

Вадим Романов, и.о. главного тренера московского «Спартака», публично выразил недовольство ключевыми игроками команды после домашнего матча 18-го тура РПЛ. В центре его критики оказались нападающие Манфред Угальде, Ливай Гарсия и полузащитник Кристофер Мартинс, которые не смогли реализовать ряд голевых моментов. Встреча с «Динамо» на «Лукойл Арене» завершилась вничью со счетом 1:1, сообщила «Газета.Ru».

«Скажу единственное: конечно, футболисты такого уровня должны реализовывать такие моменты. На то есть разные причины, но не стоит их озвучивать в публичном пространстве. Но еще раз говорю: моментов, которые мы не реализовали, достаточно, чтобы выигрывать такие матчи», — заявил Романов на послематчевой пресс-конференции.

«Красно-белые» открыли счет еще в первом тайме благодаря автоголу защитника «Динамо» Максима Осипенко. Однако во втором тайме Иван Сергеев сравнял счет, ассистировал ему Дмитрий Скопинцев. «Динамо» дважды могло вырвать победу: сначала гол Константина Тюкавина на 4-й минуте был отменен, а затем на 85-й минуте VAR аннулировал взятие ворот Николаса Маричаля из-за положения «вне игры».

Таким образом, нереализованные моменты атаки «Спартака» и спасшие команду решения видеопомощников стали главными темами этого столичного противостояния.

