Дзюба, Маркиньос и Глушенков стали лучшими игроками 25-го тура РПЛ по статистическим показателям

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметился не только голом и пасом в матче со «Спартаком» (2:3), но и стал лучшим по выигранным единоборствам (23). В отчет портала попал еще один герой этого матча, спартаковец Маркиньос. Он создал больше других игроков голевых моментов (3), причем два из них завершились взятием ворот.

Больше всех технико-тактических действий в штрафной соперника совершил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (11). Его одноклубник Луис Энрике сделал 10 удачных обводок. При этом «Зенит» обыграл «Химки» со скромным счетом 1:0.

Оборонительными действиями отметились Мохаммед Аззи из махачкалинского «Динамо» (6 отборов) и Егор Тесленко из «Рубина» (14 перехватов).

Лидерство в РПЛ сохранил «Краснодар», на два очка опережающий «Зенит».