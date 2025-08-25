Дзюба наехал на руководство «Акрона» из-за отсутствия трансферов

Форвард возмутился тем, что клуб не приобретает новых игроков. Он заявил, что «Акрон» — одна из самых слабых команд по составу.

«Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19‑летние? Выходить играть против такого ЦСКА нам тяжело», — сказал Дзюба.

В ответ на критику генменеджер «Акрона» Константин Клюшев согласился, что проблемы с составом есть, и пообещал, что до конца трансферного окна в команде появятся четыре-пять новых игроков.

После шести туров в РПЛ «Акрон» занимает 12-е место, набрав шесть очков. 37-летний Дзюба в нынешнем сезоне записал на свой счет три гола и две голевые передачи. Нападающий стал автором единственного мяча своей команды в игре с ЦСКА.