Дзюба назвал себя самым популярным спортсменом России после Овечкина

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «РБ Спорт» назвал самого популярного человека в мире и в спорте.

Интервьюер напомнил, что Криштиану Роналду называет себя самым популярным человеком в мире, и спросил Дзюбу, кто в России популярнее его.

«Самый известный человек в мире — Путин. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин», — сказал Дзюба.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 234 мячами. В нынешнем сезоне 37-летний футболист забил пять мячей в РПЛ за «Акрон».

Нападающий проводит второй сезон за тольяттинский клуб. Он заявил, что задача «Акрона» — сохранить место в высшем дивизионе, в противном случае, по мнению Дзюбы, команда может прекратить свое существование.

Дзюба сказал, что планировал завершить карьеру футболиста по окончании сезона, но еще чувствует в себе силы «подвигаться годик».