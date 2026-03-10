Дзюба назвал себя самым популярным спортсменом России после Овечкина
Фото: [ФК «Акрон»]
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «РБ Спорт» назвал самого популярного человека в мире и в спорте.
Интервьюер напомнил, что Криштиану Роналду называет себя самым популярным человеком в мире, и спросил Дзюбу, кто в России популярнее его.
«Самый известный человек в мире — Путин. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин», — сказал Дзюба.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 234 мячами. В нынешнем сезоне 37-летний футболист забил пять мячей в РПЛ за «Акрон».
Нападающий проводит второй сезон за тольяттинский клуб. Он заявил, что задача «Акрона» — сохранить место в высшем дивизионе, в противном случае, по мнению Дзюбы, команда может прекратить свое существование.
Дзюба сказал, что планировал завершить карьеру футболиста по окончании сезона, но еще чувствует в себе силы «подвигаться годик».