Дзюба назвал тренера «Акрона» Тедеева «алмазом среди камней», а большинство иностранцев — шарлатанами

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «Матч ТВ» высказался о качестве российских и иностранных тренеров в РПЛ.

Форварду задали вопрос на фоне тренерской ситуации в «Спартаке», где спортивный директор Франсис Кахигао ищет исключительно иностранного специалиста на смену Деяну Станковичу.

Дзюба заявил, что любой тренер должен давать результат, а если он одинаков, то нет смысла приглашать иностранца.

«Если мы говорим про того же Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземленных и человечных людей вообще очень мало в принципе», — оценил нападающий главного тренера «Акрона».

Дзюба выделил Тедеева на фоне других российских специалистов, у многих из которых «зашкаливает чувство собственной важности». Что касается иностранцев, то, по мнению Дзюбы, на одного стоящего иностранного тренера в РПЛ приходится «много всяких шарлатанов».

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, почему он бережет Дзюбу в матчах Кубка России.