Футбольный клуб «Акрон» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Лучший бомбардир в истории российского футбола проведет в тольяттинском клубе еще один год.

В минувшем сезоне 36-летний нападающий в 22 матчах РПЛ забил девять мячей и отдал семь результативных передач, еще один гол на счету Дзюбы в Кубке России.

«Как вам первая трансферная новость этого лета, красно-черные?» — не скрывают радости в пресс-службе «Акрона».

«Акрон» провел свой первый сезон в РПЛ и занял девятое место, уверенно сохранив место в высшем дивзионе.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил против избрания в Госдуму Артема Дзюбы и любых других спортсменов.