«Это будет издевательство над спортом»: олимпийский чемпион Тихонов — об избрании Дзюбы в Госдуму

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с Legalbet выступил против избрания в Госдуму известного футболиста Артема Дзюбы.

«Ни Дзюбе и никому из спортсменов в Госдуме делать нечего. Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась», — сказал Тихонов.

Олимпийский чемпион считает, что бывшие спортсмены вообще не должны идти в законодательную власть, несмотря на свои заслуги в спорте. По его мнению, работа в Госдуме требует других качеств. Тихонов отметил, что спортсмены-депутаты не вносят никаких новшеств, а только нажимают на кнопки.

36-летний Дзюба в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Нападающий «Акрона» забил девять мячей в РПЛ и один — в Кубке России.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре выступят 30 российских пловцов.