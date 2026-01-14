Дзюба отказал Губерниеву в праве быть футбольным экспертом

Он отметил, что большинство из них не могут быть знакомы с тонкостями того или иного вида спорта.

«На сто процентов знаю, что наши эксперты, пока их пудрят перед эфиром, узнают счет матча. И говорят: «Хорошая боевая игра, все понятно». Абсолютно банальные вещи. Так и я могу. И рыбак с удочкой может так же. Это ни о чем!» — заявил Дзюба.

Футболист привел пример Дмитрия Губерниева, который «17 видов спорта обозревает». По мнению Дзюбы, это априори означает, что комментатор не может детально разбираться в каждом из них.

«Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза», — добавил Дзюба.

Дмитрий Губерниев считается «голосом русского биатлона», но комментирует и другие виды спорта, а в качестве телеведущего высказывает свое мнение обо всех спортивных событиях.

